A 17 anni in volo per 5 mesi in 52 Paesi: il record di Mack Rutherford

Impresa da record per un ragazzo di 17 anni, Mack Rutherford, nato in Inghilterra ma cresciuto in Belgio, che ha volato per cinque mesi e un giorno toccando 52 Paesi.

Come riportato dal Corriere della Sera, l’obiettivo centrato dal ragazzo era quello di diventare il più giovane di sempre a volare attorno al globo. Record peraltro anticipato da quello della sorella Zara, che solo qualche settimana prima a 19 anni era diventata la più giovane donna della storia a completare lo stesso viaggio.

Con il medesimo aeroplano, un ultraleggero Shark con velocità di crociera di 300 km/h e serbatoio maggiorato per consentire lunghi voli, il diciassettenne è decollato verso Trapani, la prima delle 68 tappe di questo giro del mondo. Poi si è diretto a sud, fino al Madagascar, e quindi a nordest sorvolando la penisola araba, l’India e il Giappone e sopra il Pacifico. Dalla California è risalito verso il Canada e poi ha virato sul Regno Unito. Infine, dopo due tappe in Belgio, ha solcato i cieli della Germania e dei Balcani fino a Sofia. In tutto 52 paesi in 142 giorni, uno in meno della sorella.



All’arrivo a Sofia c’era anche un giudice del Guinness dei primati che gli ha consegnato i due attestati: quello di più giovane ad aver volato attorno alla terra, che apparteneva al 18enne britannico Travis Ludlow, e quello di più giovane ad aver compiuto l’impresa a bordo di un ultraleggero, che apparteneva invece alla sorella Zara.

Ai giornalisti che gli hanno chiesto i suoi piani futuri, Mack Rutherford ha detto di non avere certezze: “Di sicuro continuerò a volare, forse entrerò nell’aeronautica. Ma non sono sicuro di nulla. Per adesso mi devo concentrare sulla scuola per recuperare le lezioni perse”