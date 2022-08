Qatar, David Beckham è il testimonial della campagna per i mondiali di calcio

I mondiali di calcio in Qatar si avvicinano e non è un caso se a essere stato scelto come volto della campagna di Qatar Tourism sia proprio David Beckham. La star del football inglese promuoverà la destinazione non soltanto per spingere i viaggi legati alla Fifa World Cup ma soprattutto per sottolineare come il Paese sia l'ideale anche per un semplice stop over.

Dai mercati di spezie del souq Waqif alla possibilità di fare campeggio nel deserto, passando per Doha, ammirando i colori della street art e gustando i sapori tipici, tutto questo durante un break di 48 ore.



Come riporta hulldailymail.co.uk, l'ente del turismo fa leva sul fatto che oltre l'80% della popolazione mondiale viva ad appena 6 ore di volo dal Qatar, rendendola pertanto una meta facile da raggiungere anche per soggiorni brevi, grazie anche ai pacchetti 'stop over' di Qatar Airways.

