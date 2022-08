Le Barbados allentano le regole di ingresso: sufficiente il test pre-partenza

Le Barbados hanno ulteriormente allentato le regole di ingresso. Gli arrivi delle persone non completamente vaccinate sono ora consentiti sulla base di un test negativo da effettuarsi prima del viaggio.

Come riporta TTG Media, in dettaglio, i viaggiatori possono sottoporsi a test Pcr effettuato fino a 72 ore prima dell'arrivo, mentre per i test antigenici il limite massimo è di 24 ore prima dell'arrivo.

"Dal 20 agosto, le persone non vaccinate non devono più mettersi in quarantena o effettuare un test all'arrivo - ha affermato l'Fcdo -. Una volta completato il controllo sanitario e convalidata la documentazione (test pre-arrivo), si sarà liberi di muoversi fra le isole".

Gli adulti completamente vaccinati ma che viaggiano insieme in coppia o in gruppo insieme a persone non completamente vaccinate saranno soggetti alle stesse regole dei non completamente vaccinati.

"Se un viaggiatore adulto completamente vaccinato viaggia con un viaggiatore adulto non vaccinato, di età pari o superiore a 18 anni, e sceglie di non essere separato, le regole applicate al viaggiatore non vaccinato si applicheranno anche al viaggiatore completamente vaccinato", si legge sul sito di Visit Barbados.