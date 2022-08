L’Arabia Saudita investe sul turismo: incentivi e una legge sul comparto

L'Arabia Saudita dichiara formalmente il proprio interesse a una crescita del proprio ecosistema turistico con l'annuncio di una nuova legge disegnata ad hoc. Il provvedimento legislativo adottato nel Regno vuole accelerare lo sviluppo di questo settore rendendolo competitivo a livello internazionale.

Business, innovazione e investimenti: sono queste le tre parole chiave alla base della 'New Tourism Law' che consentirà agli operatori di ricevere licenze speciali dal Ministero del turismo nonché di godere di un costante supporto per l'implementazione delle proprie attività.



Proprio grazie a questo nuovo scenario legale, come riporta breakingtravelnews.com, il Ministero potrà controllare direttamente la qualità dei servizi turistici offerti nel Paese così da garantire standard elevati che possano rafforzare l'immagine della destinazione.



Infine, il Consiglio dei Ministri, ha altresì deliberato un regime fiscale semplificato anche a livello di tasse doganali, creando maggiori incentivi per chi volesse investire nella travel industry saudita. G. G.