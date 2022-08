Le Cayman revocano ogni restrizione anti-Covid da oggi

Da oggi, 24 agosto, le Isole Cayman hanno deciso di revocare tutte le restrizioni anti-Covid per i visitatori in arrivo nel Paese. Chi entra nei confini delle isole, dunque, non sarà più tenuto a presentare il certificato vaccinale, né a sottoporsi a test pre o post viaggio.

L’aggiornamento dei protocolli Covid-19 è stato confermato dal Dipartimento del Turismo a seguito di un piano di riapertura graduale delle frontiere.



"Oggi – commenta a TTG Media il ministro del Turismo e dei Trasporti Kenneth Bryan - è un grande giorno a Cayman e ringraziamo ogni viaggiatore, partner e membro della nostra comunità per aver assicurato che il piano di riapertura graduale del nostro governo rimanga un successo. Finalmente possiamo dire con orgoglio che le Isole Cayman sono aperte a tutti".