Dopo aver incrementato il costo dell’Esta da 14 a 21 dollari, gli Stati Uniti aggiungono un Paese alla lista di quelli che, se visitati, non permettono agli stranieri di ottenere il visto turistico online, ma necessitano di una richiesta di visto vero e proprio. Ed è un Paese non da poco dal punto di vista turistico: Cuba.

A partire da gennaio 2021, infatti, Cuba è stata inserita nella lista dei Paesi considerati ‘sponsor del terrorismo’: questo comporta che chiunque abbia visitato l’isola dopo quella data non possa accedere alla procedura semplificata dell’Esta, ma debba richiedere un visto fisico presso l’ambasciata americana.



Cuba viene quindi assimilata agli altri Paesi che fanno parte della ‘black list’ relativa all’Esta, ossia Iran, Siria, Sudan, Iraq, Libia, Somalia, Yemen: chiunque abbia visitato questi Stati, per accedere negli Usa dovrà richiedere un visto vero e proprio e non sarà sufficiente all’ingresso la presentazione dell’Esta.



Una complicazione in più, visto che la procedura di richiesta di un visto fisico richiede molto più tempo rispetto a un Esta, in quanto va richiesto di persona presso lʼAmbasciata degli Stati Uniti. Anche i costi sono molto più elevati.