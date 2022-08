Israele finanzia film e fiction internazionali per promuovere il territorio

Il cinema come volano per la promozione turistica del territorio: è questa la scelta di Israele, che ha stanziato oltre 13 milioni di euro per promuovere la realizzazione di film e fiction nel paese.

L’iniziativa, curata da più Ministeri compreso quello del Turismo, punta a a presentare lo Stato di Israele nel mondo come un centro per le riprese di film e serie tv internazionali, utilizzando risorse naturali e siti storici unici per le riprese. Inoltre la finalità dell'azione è anche quella di incoraggiare il turismo in entrata e far crescere l'occupazione a seguito di una sempre maggiore esposizione dei siti e dei luoghi di grande importanza turistica in Israele.



Tecnicamente, nei prossimi due anni le produzioni straniere che realizzeranno film o fiction nel Paese avranno un rimborso delle spese di produzione fino al 30%. L'aiuto riguarderà anche le produzioni di film d'animazione, in cui sarà destinato a rimborso fino al 10% del budget stanziato, nonché per la post-produzione.



Per le produzioni interessate a realizzare film nel 2022, le candidature per ricevere le sovvenzione potranno essere presentate fino a oggi, 22 agosto.