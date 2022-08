Usa, boom di pensionati in aeroporti e hotel per combattere la carenza di personale

Il ritorno alla normalità nel settore aereo e dell'ospitalità si sta rivelando più complicato del previsto. E così negli Stati Uniti molte aziende stanno ricorrendo anche ai pensionati pur di far fronte alla ripresa inaspettata della domanda.

Lavoratori con i capelli bianchi che, racconta lastampa.it riprendendo un articolo del New York Times, vengono ora "riciclicati" negli scali americani, ma anche negli hotel del Paese, come nuova forza lavoro per mansioni part-time. Posizioni tutt'altro che senior che questi dipendenti con esperienza sono ben contenti di ricoprire per i molti bonus e vantaggi cui hanno accesso, tra cui la possibilità di viaggi gratuiti per sé e per una persona cara negli Stati Uniti e fortemente ridotti a livello internazionale.



Secondo il Bureau of Labor Statistics l'occupazione interna nei settori del tempo libero e dell'ospitalità è scesa di quasi l'8% da febbraio 2020. E dopo i licenziamenti di massa legati alla pandemia, sono sempre più numerose le aziende del travel che stanno facendo affidamento su lavoratori ausiliari ultrasessantenni. A. D. A.