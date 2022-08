Anche gli Emirati Arabi cambiano le regole sull'ingresso. Adesso i minori di 16 anni non saranno più tenuti a effettuare un test Covid prima dell'ingresso a Dubai o Abu Dhabi.

La decisone è stata presa, come riporta ttgmedia.com, per rendere la destinazione più attrattiva nei confronti del target famiglie, con l'avvicinarsi della stagione invernale.



Stando alle regole attuali gli Emirati Arabi non richiedono ai viaggiatori in arrivo alcun test nel caso in cui siano vaccinati, guariti da meno di 30 giorni o se hanno gravi disabilità. In tutti gli altri casi è necessario mostrare un test Pcr negativo effettuato entro 48 ore dalla partenza, da mostrare al check-in prima dell'imbarco. I passeggeri in transito devono effettuare un test nel caso in cui sia chiesto dalla destinazione finale.