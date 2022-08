Caos passaporti in Spagna: i pax restano a terra

La più classica delle confusioni, quella tra la lettera O e il numero zero, sta facendo saltare le vacanze a diversi cittadini spagnoli. I font dei nuovi passaporti, infatti, starebbero creando problemi soprattutto ai cittadini in partenza verso gli Stati Uniti.

Come riporta preferente.com, molti spagnoli stanno segnalando tramite social di non essere stati imbarcati sui voli nonostante il modulo Esta approvato e il check-in già effettuato.



Il problema sorgerebbe al momento della compilazione dei documenti da parte del viaggiatore, dal momento che i due caratteri sarebbero difficilmente distinguibili e questo porterebbe gli utenti a riportare erroneamente il numero del passaporto.



Il Ministero degli Esteri iberico è intervenuto con un tweet, spiegando come interpretare correttamente i caratteri che compongono il numero del passaporto.