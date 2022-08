Cile: nessun test per i vaccinati in entrata dal primo settembre

Anche il Cile si inserisce nell’elenco delle destinazioni che con il mese di settembre attiveranno un allentamento delle restrizioni. Il Paese sudamericano non richiederà più un test negativo per entrare ai viaggiatori che hanno completato il ciclo vaccinale e non sarà più richiesta la compilazione del modulo C19.

Le autorità, si legge su ttgmedia, hanno però informato che verranno effettuati test random per continuare a mantenere alta la guardia contro la diffusione del virus.



"I visitatori senza vaccinazioni aggiornate – ha spiegato il ministro della Salute Maria Begona Yarza - dovranno presentare un test negativo entro un massimo di 48 ore. Questo garantirà la sicurezza sul volo e nel paese".