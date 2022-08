Lo Sri Lanka aumenta la durata del visto per rilanciare il turismo

Non solo promozione. Le strade per ridare fiato al settore turistico sono diverse: tra queste, lo Sri Lanka ha deciso anche di seguire quella burocratica. Il Paese ha infatti deciso di aumentare la durata del visto, che passerà da 30 giorni a 6 mesi, nel caso in cui venga richiesto tramite Electronic Travel Authorization.

Come riporta travelmole.com, il Ministero del Turismo ha precisato che coloro che dispongono di visti per l'ingresso singiolo potranno restare nel Paese fino a 270 giorni, mentre i visti per ingressi multipli potranno essere estesi fino a 1 anno.



Lo Sri Lanka sta attraversando una fase difficile per il turismo e non solo: alle difficoltà legate alle norme anti Covid si sono aggiunti infatti i disordini politici che hanno portato a disordini e blackout.