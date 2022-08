Birra e turismo: nasce l'isola privata 'Corona Island'

Birra e turismo, un binomio insolito che prende vita nel progetto 'Corona Island'. Si tratta di un'isola orientata alla promozione dell'ecoturismo ideata dal brand Corona e destinata ad accogliere non oltre 20 visitatori alla volta.

Chi volesse visitarla dovrà recarsi sulla costa colombiana ma non prima della prossima estate, quando chiunque potrà progettare una vacanza qui.



L'isola privata offrirà una serie di attività ed esperienze volte a sostenere lo spirito di autenticità e di uno stile di vita sano, ci si potrà dedicare allo yoga o al canottaggio, prendere parte a laboratori didattici o ancora osservare il cielo di notte, nonché mangiare in una struttura rustica immersa nella natura sorseggiando, ovviamente, una Corona.



Infine, come riporta lagazzettadelpubblicitario.it, Corona Island è già stata premiata dal sigillo blu a tre stelle di Oceanic Global per avere eliminato la plastica monouso e avere adottato pratiche sostenibili per una concreta salvaguardia dell'ambiente.