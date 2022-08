Hong Kong: allo studio allentamenti sulla quarantena per chi arriva nel Paese

Il Governo di Hong Kong ha fatto sapere che intende allentare le restrizioni legate al periodo di quarantena per i viaggiatori internazionali.

Secondo quanto riporta travelpulse.com, l'isolamento di 7 giorni da effettuare in un Covid hotel dovrebbe essere ridotto a soli 3 giorni più altri 4 da trascorrere nel domicilio previsto per il soggiorno in loco. Durante l'autosorveglianza, però, le persone non potranno recarsi in luoghi come bar, pub, palestre e così via.



La decisione di alleggerire il protocollo deriva dalla necessità di bilanciare i rischi dovuti alla pandemia e salvaguardare le attività economiche, una valutazione ponderata alla luce del fatto che circa l'80% dei casi di coronavirus importati si sono manifestati nei tre giorni successivi all'arrivo, rendendo uno spreco di denaro la permanenza di un'intera settimana in una struttura dedicata alla quarantena. G. G.