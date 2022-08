Le isole Samoa riaprono al turismo internazionale

Le isole Samoa accolgono nuovamente i turisti internazionali. Una grossa opportunità per il rilancio dell'economia del Paese. L'industria dei viaggi infatti genera circa il 25% del Pil.

Nel 2019 gli arrivi erano stati quasi 200mila, di cui oltre il 70% proveniente da Australia e Nuova Zelanda a causa dei pochi collegamenti con il resto del mondo.



La riapertura, riporta godsavethepoints.com, sarà graduale: si parte con i Paesi considerati a basso rischio e saranno adottate una serie di regole per prevenire la diffusione dei contagi.



Coloro che vogliono recarsi alle isole Samoa, a partire dai 12 anni, devono essere immunizzati con almeno due dosi e mostrare il certificato vaccinale in formato cartaceo. Occorre inoltre il risultato di un tampone negativo effettuato nelle 24 ore antecedenti alla partenza se antigenico o entro 48 ore se molecolare.



Dopo tre giorni dall'arrivo, bisognerà sottoporsi a un ulteriore test rapido e in caso di positività, osservare un isolamento di 7 giorni. G.G.