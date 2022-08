Il turismo in Messico torna ai livelli del 2019

In Messico, il turismo internazionale supera i valori del pre-pandemia. La prima metà del 2022, secondo i dati divulgati dal Ministero del Turismo locale, ha visto 10,26 milioni di visitatori stranieri.

Gli arrivi dall'estero, tra gennaio e giugno, sono aumentati dell'1,5% rispetto ai primi sei mesi del 2019 e la maggior parte proviene dai vicini Stati Uniti (6,66 milioni).



Come riporta theyucatantimes.com, guardando complessivamente all'economia del Paese, nel corso del primo semestre del 2022 vi è stato un +1,9%, dopo il +5% recuperato nel 2021 in seguito al calo dovuto alle misure messe in atto per contrastare il Covid-19.



Gaia Guarino