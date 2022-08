Indonesia, il parco dei draghi di Komodo alza il prezzo del biglietto. La protesta dei lavoratori

Sono una delle principali attrazioni dell'Indonesia, in quanto rappresentano un caso unico al mondo. Ma ora i draghi di Komodo sono al centro di uno scontro tra le autorità del Paese e i lavoratori del turismo.

Come racconta ilpost.it il netto aumento del prezzo dei biglietti per accedere al parco che ospita i 'sauri' più spettacolari del mondo ha causato la protesta dei cittadini impiegati nel settore turistico, che hanno organizzato uno sciopero.



Secondo i lavoratori, l'incremento dei costi scoraggerà i visitatori e metterà a rischio l'economia di una delle zone più povere del Paese.



L'aumento, del resto, non è per nulla irrilevante: il prezzo in rupie è passato dall'equivalente di 13 euro all'equivalente di 250 euro. Ad incrociare le braccia sono stati oltre 700 lavoratori del comparto.