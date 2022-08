Roger Dow nella Hall of Leaders della Us Travel Association

Roger Dow sarà inserito nella Hall of Leaders della Us Travel Association. Un prestigioso riconoscimento per il presidente e ceo uscente dell’associazione del turismo organizzato statunitense.



Con l’inserimento nella Hall of Leaders, riporta Travel Weekly, la Us Travel Association vuole premiare l’impegno profuso nei suoi 17 anni di mandato: a lui vanno accreditate la creazione e il rinnovamento di Brand Usa, il visa waiver program, lo sviluppo di IPW, nonché la fondazione del Meetings Mean Business.

La Hall of Leaders è stata istituita nel 1969 per riconoscere “i contributi degni di nota che hanno avuto un impatto positivo sull’industria dei viaggi”. Dow sarà il 104esimo personaggio a entrare nella prestigiosa lista.