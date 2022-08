La Nuova Zelanda riapre i confini: stop alle quarantene

Per la prima volta dall'inizio della pandemia, la Nuova Zelanda apre completamente in confini ai turisti internazionali.

Ora, come sottolinea travelmole.com, il Paese consente l'ingresso dei turisti e degli studenti di ogni nazionalità. L'accesso è consentito anche alle navi da crociera e alle imbarcazioni provenienti dall'estero.



Non è più prevista la quarantena anche se chi proviene da alcuni Paesi dovrà mostrare un certificato di vaccinazione. Per chi arriva in aereo invece sarà necessario sottoporsi a due test rapidi.