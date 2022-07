Il turismo in Québec trainato dall''effetto Papa Francesco'

La visita del Papa in Canada giova anche al turismo del Québec. “I tassi d’occupazione degli hotel nell’area del nostro capoluogo - ha dichiarato a Le Journal de Québec Hugo Johnston-Laberge, consulente marketing per Destination Québec cité - sono stimati attorno al 72% a luglio e al 77% ad agosto, valori dunque molto più alti dello scorso anno, per quanto non ancora in linea con i record del 2019. La ripresa pare ora ben avviata”.

Il rischio, tuttavia, è di non riuscire a capitalizzare appieno la crescita della domanda, a causa della carenza di manodopera: nell’intera provincia mancano ancora 32mila dipendenti addetti alla ristorazione e al settore alberghiero, di cui mille500 solo negli hotel. “Inevitabile la pressione sugli alloggi - ha aggiunto Jean-François Côté, presidente di Destination Québec - cui è possibile far fronte prolungando i soggiorni: i visitatori che restano più tempo nello stesso hotel richiedono infatti meno servizi”. In aumento anche il prezzo medio delle camere: 163 euro a luglio, contro i 139 di un anno fa.

Alberto Caspani