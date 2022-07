Il Marocco riparte: quadruplicati i risultati del 2021

Il Marocco inizia l’estate con numeri più che positivi. Secondo i dati divulgati dal Ministero del Turismo, nel mese di giugno sono stati 3,4 milioni i turisti che hanno viaggiato verso la destinazione, quadruplicando così i risultati dello stesso periodo del 2021 (1,14 milioni).

A oggi gli arrivi sono ancora al 63% rispetto al 2019, ma la ripresa sembra avere un buon ritmo anche grazie ai sussidi elargiti a inizio anno a supporto del settore per rientrare dalla crisi, e che aumenteranno ancora di 194,9 milioni di dollari.



Come riporta moroccoworldnews.com una delle priorità del Governo locale è implementare le connessioni aeree a livello nazionale e internazionale spingendo contestualmente la collaborazione con i t.o. esteri per promuovere il Marocco come meta ideale per leisure e business travel. G. G.