Cicloturismo e wellness, la formula vincente dell'estate slovena

La Slovenia Green Wellness Route conquista l’estate degli italiani.

“Raggiungere le terme della Slovenia centrale e pannonica in bicicletta - spiega Aljoša Ota, direttore dell’ente sloveno per il turismo in Italia - è una delle novità 2022 che sta riscuotendo più successo, grazie anche al recente coinvolgimento del nostro territorio nel Giro d’Italia e alle tante presentazioni del Giro-E, la corsa ciclistica che promuove la sostenibilità in Slovenia. In linea con questo trend è stata poi sviluppata l’offerta della penisola di Portorose-Pirano, dove sono ora disponibili cinque diverse visite guidate per scoprirne il peculiare paesaggio culturale: le Blue Green Routes”.

Altrettanto dinamico il mercato ricettivo: fra le ultime sorprese spiccano l’Hotel Milka sulle rive del lago Jasna e il Pino Alpino di Kranjska Gora, gestito dal vincitore del Masterchef sloveno.

Alberto Caspani