Smart working alle Canarie: il tourist board aderisce alla campagna di Airbnb

Il tourist board delle Canarie ha scelto Airbnb per posizionare l'arcipelago come meta ideale per chi lavora da remoto.

Si tratta dell'unica destinazione spagnola ad aderire alla campagna di Airbnb ‘Live and Work Anywhere’, un'attività che prevede la creazione di una serie di hub dove reperire tutte le informazioni utili a coloro che sognano di diventare dei nomadi digitali.



L'obiettivo che si era posto il Governo delle Canarie nel 2020 parlava di 30mila telelavoratori in un decennio, dato che è stato già superato con un incremento mensile di nomadi digitali sulle isole.

Come riporta travelmole.com, Yaiza Castilla, Ministro del turismo delle Isole Canarie, ha sottolineato come i telelavoratori generino un turismo ben bilanciato sul territorio, sostenibile e svincolato da quello esclusivamente balneare. G.G.