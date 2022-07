Arabia Saudita: svelati i dettagli su Neom, la città del futuro

L'Arabia Saudita ha svelato dei nuovi dettagli relativamente a Neom, la città del futuro parte della Vision 2030.

Il progetto a oggi sotto i riflettori è The Line, ossia una ferrovia ad alta velocità lunga 170 km che consentirà di collegare i due capolinea in soli 20 minuti. Verrà alimentata al 100 per cento con energie rinnovabili, faciliterà la mobilità dei 9 milioni di residenti previsti e, sfruttando la logica di un'urbanistica 'Zero Gravity' permetterà di muoversi in tre dimensioni (verso l'alto, verso il basso e attraverso) così da raggiungere facilmente i diversi servizi come gli uffici, le scuole e gli hotel.

Gli edifici che sorgeranno a Neom saranno distribuiti infatti non soltanto orizzontalmente e in piano, bensì su più livelli.

Come riporta businesstraveller.com, a colpire non sarà soltanto l'avveniristica modalità di trasporto ma anche il design esterno, caratterizzato da una facciata interamente specchiata, perfetta per mescolarsi al panorama.

Gaia Guarino