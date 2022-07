L’Austria toglie l’isolamento per i positivi al Covid

L’Austria cambia rotta e adotta nuove misure per quel che concerne la gestione della pandemia da Covid-19: a partire dal 1 agosto, infatti, verrà abolito l’obbligo di isolamento per i soggetti risultati positivi al virus.

Stando a quanto riporta il sito dell’Ansa, il governo austriaco ha deciso di eliminare la quarantena per i contagiati consentendo loro di uscire di casa e muoversi liberamente a patto però di indossare e usare correttamente un dispositivo di protezione individuale FFP2, anche all’aperto nel caso in cui non risulti possibile rispettare un distanziamento interpersonale di almeno due metri.



Non sarà però consentito l’accesso a strutture in cui sono presenti persone vulnerabili - ad esempio gli ospedali, le case di cura, gli asili e le scuole elementari - nonché di lavorare se, per motivi di salute o professionali, i soggetti che hanno contratto il virus non possono indossare la mascherina come richiesto dall’ordinanza.