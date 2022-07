Futuroscope e i cambiamenti climatici: viaggio all'interno dei tornado

Il Climate Change trasforma i tornado in un’attrazione turistica. Nel parco Futuroscope di Poitiers, in Francia, è stata inaugurata l’attrattiva per giovani e famiglie 'Chasseurs de tornade', con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui temi della sostenibilità ambientale.

Costata circa 21 milioni di euro, la piattaforma girevole monta uno schermo led cilindrico di 17 metri di diametro e 8 di altezza, al centro del quale gli spettatori non solo osservano gli effetti devastanti sulla città di Poitiers, ma vengono sballottati a una velocità di 30 km all’ora. Si tratta del terzo progetto di rinnovo post-pandemico del grande parco dei divertimenti francesi, nel quale sono stati creati anche l’hotel tematico Station Cosmos e il ristorante Space Loop, puntando ad attrarre 2,5 milioni di visitatori all’anno entro il 2025.

Alberto Caspani