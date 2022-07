Walt Disney World Resort, con il MagicBand+ alla scoperta del parco

Il Walt Disney World Resort ha annunciato che lancerà il nuovo il MagicBand+ a partire dal 27 luglio.

Come riporta Travelpulse, il nuovo braccialetto elettronico prodotto da Disney semplificherà ulteriormente le visite degli ospiti al parco a tema: la nuova generazione di MagicBand+ manterrà le funzionalità della MagicBand introdotta inizialmente nel 2013, come ad esempio ingresso al parco e alle camere degli ospiti, negozi e ristoranti, servizio PhotoPass, ma aggiungerà nuove funzionalità ed esperienze interattive.



Disney Fab 50 Quest è ad esempio una caccia al tesoro in tutto Disney World che utilizza MagicBand+ e l'app Play Disney Parks per interagire con le sculture dei personaggi dorati e sbloccare obiettivi digitali.

Per i fan di Star Wars, l'esperienza Batuu Bounty Hunters consente agli ospiti di utilizzare il MagicBand+ per trovare ricompense virtuali nascoste in Black Spire Outpost.



Gli ospiti degli hotel Disney Resort e i possessori di pass annuali Disney World possono acquistare MagicBand+ a un prezzo speciale prima dell'arrivo.

Sarà comunque possibile continuare a utilizzare i MagicBand e Disney MagicMobile esistenti. Il MagicBand+ sarà disponibile anche al Disneyland Resort entro la fine dell'anno.