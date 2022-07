Anguilla, stop ai test per i visitatori vaccinati

Anguilla aggiorna i protocolli anti Covid per l'ingresso dei visitatori stranieri. Il ministero della Salute dell'isola, come riporta una nota dell'Anguilla tourist board, ha annunciato che a partire dall'8 agosto non saranno più richiesti test Covid pre-arrivo per le persone vaccinate.

Ai viaggiatori non vaccinati, invece, sarà consentito l'ingresso a fronte del risultato negativo di un test Covid-19. Non ci saranno comunque quarantene o ulteriori test.



Il documneto comprovante l'avvenuta vaccinazione dovrà essere presentata alle compagnie aeree al momento del check-in e all'arrivo a St. Maarten e Anguilla.