Slovenia, numeri in crescita per il turismo e tornano americani e asiatici

di Alberto Caspani

Il turismo sloveno sorride. Fra gennaio e maggio gli arrivi hanno raggiunto quota 1,5 milioni, registrando 4 milioni di pernottamenti: cifre maggiori rispetto all’analogo periodo 2021, con l’Italia al terzo posto assoluto (oltre 102mila arrivi e 202mila pernottamenti circa), dopo Austria e Germania.

Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia, a maggio è risultato significativo anche il contributo dei visitatori americani (27.200 pernottamenti, circa la metà del totale da gennaio) e dei turisti asiatici, finalmente di ritorno in Europa.



Nonostante il graduale accorciamento della finestra prenotazioni dovuto al prolungarsi della pandemia e la ricerca di soluzioni outdoor (che insieme al wellness rappresenta il 50% delle motivazioni di viaggio degli italiani), solida resta anche la scelta di esperienze enogastronomiche e culturali.