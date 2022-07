Dubai e lo sviluppo sostenibile: stop alla plastica con 'Dubai Can'

Sono passati solo 100 giorni dal suo lancio ma ‘Dubai Can’, il progetto ecosostenibile lanciato dallo sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Principe Ereditario di Dubai e Presidente del Consiglio Esecutivo di Dubai, ha già portato all’eliminazione di un milione di bottiglie di plastica monouso grazie all’impegno di residenti e turisti.

Parallelamente oltre 538.700 litri d'acqua sono stati consumati grazie alle fontane di Dubai Can distribuite in tutta la città, che hanno raggiunto quota 40. L’obiettivo è di averne 50 in tutta la città entro dicembre 2022. Questa iniziativa fa parte dell'impegno di Dubai per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, con l'intento di migliorare la reputazione della città per la sua qualità della vita a livello mondiale.



L'obiettivo del progetto

“Iniziative come questa - ha spiegato Yousuf Lootah, Direttore Esecutivo per lo Sviluppo del Turismo e gli Investimenti e Vicepresidente del Dubai Sustainable Tourism al Dipartimento dell'Economia e del Turismo di Dubai (DET) - nascono per educare il pubblico sull'impatto delle singole azioni umane sugli ecosistemi e per sviluppare un movimento cittadino globale volto alla salvaguardia della Terra. La plastica monouso è uno dei maggiori inquinanti degli oceani e dobbiamo agire subito per trovare soluzioni a queste sfide ambientali".