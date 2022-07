Spagna, treni gratis per rispondere all’inflazione

La Spagna punta sul trasporto su rotaia per contenere il caro vita. Dal primo settembre alcune tratte di breve e media gittata diventeranno gratuite.

In quella data, riporta Travel Mole, entrerà in vigore un provvedimento che consentirà di effettuare corse a costo zero su alcune linee operate da Renfe.



Prevista corse gratuite anche per le tratte regionali inferiori a 300 chilometri e per le linee più frequentate dai pendolari fino alla fine dell'anno.



Non si tratta della prima operazione per sostenere i viaggiatori. Di recente, per rispondere alle conseguenze dell'inflazione, sono state ridotte nel Paese le tariffe per usufruire dei servizi di trasporto pubblico.