Francia, bocciata la proroga del Green Pass per i viaggi

Nessuna proroga del Green Pass per i viaggi in Francia. Il Parlamento ha bocciato la proposta di legge del presidente Emmanuel Macron e del primo ministro Élisabeth Borne di ripristinare l’obbligo di esibire il certificato per gli spostamenti da e verso il Paese dopo il 1° agosto.



Al momento della votazione, riporta ilsussidiario.nei, 219 deputati - contro 195 - hanno espresso parere contrario, spingendo per l’abolizione del Digital Green Certificate.

Bocciata anche l’ipotesi del mantenimento del certificato per i viaggiatori di età minore ai 18 anni.