Il Bhutan vuole diventare una destinazione esclusiva: aumentata la fee per i turisti

Il Bhutan al lavoro per arginare l’overtourism e rilanciarsi come destinazione esclusiva. Il Paese, che dopo due anni riaprirà le frontiere ai visitatori internazionali il prossimo 23 settembre, ha deciso di aumentare la fee di ingresso.

I turisti stranieri in arrivo in Bhutan, riporta Travel Mole, dovranno perciò pagare una tariffa giornaliera di 200 dollari, tre volte più alta rispetto al periodo pre-Covid. Non sarà però più necessario prenotare un pacchetto turistico per entrare nella destinazione.



La decisione, ha fatto sapere il ministro degli Esteri, Tandi Dorij, fa parte di un’operazione di rebranding e riposizionamento del Bhutan, che vuole ora proporsi al mondo come “destinazione esclusiva”, capace di ridurre l’impatto ambientale del turismo.