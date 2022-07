Seychelles, prosegue la ripresa. Obiettivo 258mila visitatori

Le Seychelles continuano sulla strada della ripresa, avvicinandosi al numero di arrivi del 2021 (quasi 183mila), al momento attestati quasi a quota 154mila. L'obiettivo previsto per il 2022 raggiungere i 258mila visitatori appare quindi raggiungibili.



L’occasione per fare il punto sulla situazione è stata offerta dalla riunione strategica di metà anno, alla quale hanno preso parte il ministro degli affari esteri e del turismo, Sylvestre Radegonde e il primo segretario per il turismo, Sherin Francis.

Il ministro ha elogiato le parti per la dedizione all'industria turistica locale. “Il nostro settore turistico locale ha dimostrato di essere resiliente di fronte alla pandemia. Oggi, poiché molte destinazioni riaprono le porte al turismo, continuiamo a lavorare insieme e a migliorare l'eccellente immagine della nostra destinazione aumentando i nostri standard di prodotti e di servizi che stiamo offrendo mantenendo però sempre un ottimo rapporto qualità-prezzo".



Intervenendo all'evento, Sherin Francis ha espresso la sua soddisfazione per il buon numero di partner che hanno risposto all'invito dell'assessorato al turismo. “È incoraggiante vedere che finalmente siamo tutti in grado di incontrarci di nuovo di persona e rinnovare il nostro impegno per le esigenze del settore. Mentre parliamo di tendenze e di come continuiamo a superare le aspettative in termini di numero di visitatori e spesa media, finora non vi è alcuna indicazione che questo cambierà. Nonostante la presenza di fattori negativi, i visitatori continuano ad arrivare, forse perché dopo aver trascorso tanto tempo fermi a causa della pandemia, andare in vacanza resta una priorità, ma è ancora presto per giudicare se questa sia una tendenza a breve o lungo termine".