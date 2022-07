Wttc: il turismo in Arabia Saudita crescerà dell'11% annuo

Il settore turistico dell'Arabia Saudita crescerà con una media dell'11% annuo. Queste le stime del World Travel & Tourism Council (Wttc) per il Paese nel prossimo decennio. Un dato che mette la travel industry del Paese al primo posto tra le varie destinazioni del Medio Oriente che, a oggi, registrano incrementi più modesti.

Questo sviluppo porterà entro il 2032 a far sì che il turismo rappresenti il 17,1% dell'economia; vi sarà un conseguente aumento dei posti di lavoro (oltre 1,4 milioni) e nei dieci anni a venire dovrebbero essere circa 3 milioni coloro che avranno un impiego in questo comparto. Come riporta breakingtravelnews.com se le previsioni del Wttc si rivelassero esatte si supererebbero addirittura gli obiettivi già molto ambiziosi che l'Arabia Saudita si è data per la sua Vision 2030. Una curiosità di grande interesse per il mercato italiano riguarda la capitale. Riyadh, infatti, ospiterà il match di Supercoppa Italiana 2022/23 che il 18 gennaio 2023 vedrà Milan e Inter contendersi l'ambito trofeo.

Gaia Guarino