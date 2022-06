Mauritius oggi ha meno paura del Covid. L’isola, che sta registrando un drastico calo di contagi a causa dell’altissimo tasso di vaccinati (il 90% della popolazione ha effettuato due dosi e i due terzi hanno ricevuto il booster), ha deciso di allentare le restrizioni per i viaggiatori che varcano i suoi confini.

Come riporta TTG Media, dal 1° luglio il Paese eliminerà l’obbligo di test all’arrivo sia per i viaggiatori vaccinati, sia per quelli che non lo sono. Stop anche alla quarantena, mentre per quanto riguarda le mascherine saranno obbligatorie solo in aree pubbliche come ospedali, aeroporti e trasporti pubblici.



Mauritius ha riaperto i propri confini il 1° ottobre 2021 e oltre 500mila turisti l’hanno scelta come meta per le proprie vacanze. “Sono fiducioso che la nostra ripresa post-pandemia sia ben avviata – ha commentato Arvind Bundhun, direttore di Mauritius Tourism Promotion Authority - e che l'attenuarsi delle misure sanitarie stimolerà le prenotazioni per la seconda metà del 2022”.