La Cina dimezza la quarantena: da 14 a 7 giorni

Un segnale per la ripresa del turismo, accolto con favore anche dai mercati finanziari. La Cina ha deciso di dimezzare la quarantena, che passa dai precedenti 14 giorni a 7. Il periodo dovrà essere trascorso in una struttura appositamente dedicata agli arrivi dall'estero.

Come precisa travelmole.com, al questo periodo dovranno seguire 3 giorni di isolamento domiciliare. Una riduzione notevole delle tempistiche rispetto alle norme precedenti, che prevedevano 2 settimane di quarantena seguite da 1 settimana di isolamento domiciliare.



Come accennato, la notizia è stata accolta favorevolmente dai mercati: le azioni di Air China e di China Eastern hanno registrato subito un netto rialzo, così come la online travel agency cinese Trip.com.