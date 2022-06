Stati Uniti: la Casa Bianca riapre per i tour guidati

I turisti di tutto il mondo che torneranno quest’anno a visitare gli Stati Uniti, completamente riaperti ai viaggiatori questo mese, avranno la possibilità di visitare nuovamente una delle principali attrazioni, se così la si può definire, considerato il suo ruolo. Dopo oltre un anno e mezzo di chiusura a causa della pandemia tornano infatti i tour guidati della Casa Bianca a Washington.

Dopo una prima parziale riapertura avvenuta lo scorso mese di aprile per alcune visite, l’edificio probabilmente più famoso al mondo riprenderà i ritmi di visita consueti a partire dal prossimo 19 luglio, si legge su Travelweekly, con le visite aperte al pubblico dal martedì al sabato con l’eccezione delle festività federali.



Per le visite verranno adottate le consuete misure di sicurezza e l’utilizzo delle mascherine resterà facoltativo: queste saranno comunque messe a disposizione del pubblico che vorranno farne uso. Fermo invito a chi ha contratto il Covid nei dieci giorni precedenti la visita programmata a non recarsi sul posto.