Le Maldive spingono sul mercato italiano, promozione affidata a Tourism Hub

Le Maldive si riconfermano una delle destinazioni di punta per il mercato italiano. E i dati lo confermano, con 13.343 viaggiatori italiani nel 2019. Inoltre, tra gennaio e marzo 2022, oltre 27mila italiani hanno soggiornato nelle isole, posizionando il Belpaese al quinto posto tra i mercati di origine per affluenza turistica.

Per spingere sulla promozione e incrementare i numeri, Visit Maldives ha affidato l’incarico per la rappresentanza in Italia a Tourism Hub.



Da ora l’agenzia torinese di destination branding, marketing e pr sarà responsabile in Italia per lo sviluppo della comunicazione dell’ente di promozione turistica delle Maldive, con l’obiettivo di rafforzare la presenza e la visibilità della destinazione sul mercato italiano, lavorando a nuove collaborazioni con il trade, la stampa e i partner del settore turistico e contribuire ad un incremento degli arrivi dall’Italia.



“É un onore ricevere questo incarico per una destinazione così importante per il nostro mercato. Le Maldive hanno adottato una strategia di comunicazione e posizionamento efficace durante la pandemia e sono state una delle destinazioni chiave per il trade per la riapertura. Per i clienti italiani le Maldive rappresentano la meta perfetta per offerta di prodotto, esperienze, qualità del servizio e clima. Lavoreremo per aumentare gli arrivi nella destinazione e per rafforzare questo posizionamento forte sul mercato italiano” ha commentato Matteo Prato, ceo di Tourism Hub.



Le attività di comunicazione e promozione sul mercato si concentreranno sulla collaborazione con il trade e sulla formazione degli agenti di viaggi per consolidare la conoscenza e l’offerta sulla destinazione, oltre che sulla tempestiva distribuzione di novità ed aggiornamenti. Importante, inoltre, la partecipazione a fiere ed eventi b2b, l’implementazione di campagne di comunicazione rivolte al consumatore e il coinvolgimento della stampa nazionale e di settore.