Interrotti i lavori per la nave da crociera più grande del mondo: bancarotta

La nave più grande del mondo, in grado di ospitare fino a 9mila passeggeri, non vedrà mai la luce. Anzi le parti finora realizzate saranno smantellate e vendute separatamente all’interno della pratica di bancarotta della società a cui faceva capo l’unità.

Si tratta della Golden Dream 2, che era in costruzione in un cantiere navale in Germania, era stata commissionata dalla Genting Hong Kong, a cui facevano capo la Crystal Cruises e la Dream Cruises, entrambe andate in fallimento diverse settimane fa.



Verrà invece completata, si legge su Travelpulse, per essere venduta finita la nave gemella, Golden Dream, i cui lavori erano in stato di forte avanzamento.