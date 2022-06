Milano celebra il Giubileo della Regina Elisabetta

Milano celebra il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II con il Queen’s Birthday Party, all’Ippodromo Snai San Siro.

L’evento rientra nella campagna governativa 'Great', promossa dalla rappresentanza diplomatica britannica in Italia.



L’appuntamento ha fatto seguito a quelli di Napoli, Roma e Genova, ed è stato presieduto dall’Ambasciatore britannico Lord Edward Llewellyn e dalla Console Generale a Milano Catriona Graham. “Sono particolarmente lieto di festeggiare il Giubileo di Platino di Sua Maestà qui a Milano, in un luogo così iconico - commenta Llewellyn -. Milano è la capitale economica e finanziaria d’Italia, per cui l’impegno del nostro Dipartimento per il Commercio Internazionale si profonde da anni in questa città, creando nuove opportunità di business per le aziende e gli investitori dei nostri due Paesi”. G.G.