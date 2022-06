La Nuova Zelanda si prepara ad abolire i test pre-partenza

Ulteriore allentamento delle norme in arrivo anche per la Nuova Zelanda. Il Paese ha annunciato che dalla mezzanotte tra lunedì 20 e martedì 21 giugno non saranno più richiesti test pre-partenza per i viaggiatori in arrivo.

In un primo momento lo stop all'obbligo era stato fissato per il prossimo 31 luglio, ma il Governo ha deciso di anticipare la data dal momento che i contagi Covid continuano a registrare una diminuzione nonostante l'arrivo dei turisti dall'estero.



Rimarranno comunque una serie di minsure di sorveglianza alle frontiere, anche per intercettare eventuali nuove varianti.



Ai viaggiatori sarà dunque richiesto un autotest il primo giorno e un secondo autotest il quinto o sesto giorno dall'arrivo. Nel caso in cui entrambi i test siano positivi viene richiesto un test molecolare.



Inoltre, sempre dal 20 giugno, i passeggeri in transito non dovrano essere vaccinati e non dovranno compilare alcuna dichiarazione.