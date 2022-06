Il Giappone allenta le restrizioni sui viaggi. Il Paese ha riaperto le frontiere ai turisti leisure provenienti da 98 Stati a basso rischio di infezioni da Covid-19. L’elenco, disponibile sul sito del Governo, include anche l’Italia.

La riapertura prevede però alcune limitazioni: possono accedere nel Paese, infatti, soltanto gruppi organizzati gestiti da tour operator. A questi è richiesto un test Pcr da effettuare prima delle partenza e il certificato di vaccinazione. Non sono più richiesti, invece, il test all’arrivo e la quarantena.



Le regole

Il numero di visitatori ammesso in Giappone ogni giorno è fissato a 20mila unità e, una volta in loco, i turisti saranno tenuti, riporta rainews.it a indossare la mascherina anche all’aperto.



Parallelamente alla riapertura ai gruppi organizzati, il Governo giapponese ha esteso a 7 il numero degli aeroporti su cui possono sbarcare i voli internazionali, con l’aggiunta degli scali di Naha - nella prefettura di Okinawa meridionale - e Chitose - vicino a Sapporo nell'Hokkaido settentrionale.