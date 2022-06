India: Goa investe 2,4 milioni di euro per lo sviluppo del turismo spirituale

Non solo turismo balneare, ma tanta cultura e spiritualità. Goa cambia rotta e, su iniziativa del primo ministro del piccolo Stato federato Pramod Sawan, punta a ricostruire i templi storici indù della città indiana.

“Prevediamo un budget di 200 milioni di rupie (circa 2,4 milioni di euro) - ha dichiarato sulle colonne del IndiaTimes - attraverso cui ridare vita a tutti i monumenti sacri distrutti nel periodo coloniale portoghese, unendoli in un circuito di visita che narri l’originaria storia di Goa e dei suoi villaggi vicini”.



Il progetto nasce in risposta ai crescenti flussi di pellegrinaggio cattolici verso la basilica di Bom Jesus, sito Unesco dove ogni 10 anni sono esposti i resti del missionario Francesco Saverio. In linea con le proposte avanzate sin dal 2016, la città vecchia sarà collegata con i quartieri di Bicholim Ponda e Salcete.



Sino al 2019 Goa era visitata da circa 8 milioni di turisti l’anno (di cui 937mila internazionali) e i numeri potrebbero compiere un ulteriore balzo avanti nel 2024, quando saranno di nuovo esposti i resti del gesuita spagnolo. A.C.