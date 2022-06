Germania: treni, bus e metro a 9 euro al mese. L’iniziativa estiva contro il caro vita

Il governo tedesco, per far fronte all’aumento del costo della vita nonché per ridurre le emissioni di anidride carbonica, ha introdotto il ‘9 euro ticket’.

Si tratta di un titolo di trasporto che, per soli 9 euro al mese (i bambini sotto i 6 anni viaggiano sempre gratis), permette di spostarsi in tutto il territorio nazionale ed effettuare viaggi illimitati - fino al 31 agosto - a bordo di treni locali e regionali, autobus e tram, con un solo biglietto in tasca. Restano esclusi dall’iniziativa, come si legge tra le faqs pubblicate sul sito della società ferroviaria tedesca Deutsche Bahn, i treni e i bus a lunga percorrenza (ICE, IC ed EC). I biglietti sono acquistabili online, nelle biglietterie, nonché tramite le macchinette automatiche presenti nelle principali stazioni.