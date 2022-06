L’Itb cambia volto: ingresso consentito solo per i visitatori professionali

di Silvana Piana

Itb Berlin chiude al pubblico per rivolgersi esclusivamente ai visitatori professionali. Dall'edizione 2023 in poi la fiera turistica internazionale tedesca sarà totalmente b2b. Una decisione a cui è giunta Messe Berlin a seguito delle molte richieste provenienti da tutti i settori del comparto.

"Vogliamo rendere il format a prova di futuro - ha affermato David Ruetz, head of Itb Berlin, come riporta fwv.de -, assicurandoci, allo stesso tempo, di dare alla nostra immagine una nuova forza, di migliorare i nostri legami esistenti e la capacità di attrarre nuovi clienti. In passato, la maggior parte dei nostri espositori poneva una chiara enfasi sul confronto con un pubblico professionale, e, in futuro, questa mossa consentirà di concentrare meglio i loro sforzi e di avere nuove opportunità di networking".



Itb 2023 si svolgerà alla Fiera di Berlino da martedì 7 a giovedì 9 marzo.