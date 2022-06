Portogallo, il turismo torna ai livelli pre-pandemia

Il vento della ripresa soffia anche per il Portogallo. Il settore del turismo nel Paese sta registrato il riotrno ai livelli pre-pandemia, con prenotazioni per pernottamenti ad aprile 2022 pari a 6 milioni, leggermente superiori a quelle del 2019 e oltre cinque volte quelle del 2021.

I dati, come riporta ansa.it sono stati pubblicati dall'istiuto nazionale di statistica portoghese, che sottolinea come l'andamento di aprile sia legato alla Pasqua e ai movimenti interni dei portoghesi.



Il sito di informazione sottolinea comunque che il Paese si sta preparando ad affrontare una stagiojne con una forza lavoro inferiore a quella del 2019: lo scarto è di circa 75mila lavoratori in meno.