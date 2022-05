La Tunisia allenta le restrizioni di ingresso anti Covid

Dallo scorso 27 maggio è diventato più semplice entrare in Tunisia. Il Paese, infatti, a seguito del miglioramento degli indicatori relativi al Covid 19, ha reso più flessibili le condizioni di ingresso.

Non sono più richiesti test per tutte le persone vaccinate (con più di 18 anni). È indispensabile però presentare all'arrivo un certificato comprovante il completamento del ciclo vaccinale contro il Covid-19 o un passaporto di vaccinazione rilasciato dalle autorità sanitarie del Paese di residenza.



La regole non vale per i minori di 18 anni che non sono tenuti a presentare né l'esito di un test negativo né un certificato comprovante il completamento del ciclo di vaccinazione.



Le persone non vaccinate o che non hanno completato il loro ciclo vaccinale oltre i 18 anni sono invece tenute a presentare un risultato negativo di un test RT-PCR di almeno 48 ore o un test antigenico di almeno 24 ore al momento del check–in, mentre non è più richiesto nessun isolamento.