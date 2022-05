L'Irlanda della ripartenza: tutte le novità fra green e glamour

di Amina D'Addario

Una destinazione green, che continua a investire su nuove attrazioni turistiche, ma che è anche in grado di offrire esperienze personalizzate e con un tocco glamour. È questo il volto che l'Irlanda punta a consolidare sul mercato italiano dopo gli anni difficili della pandemia

"Le proposte per il 2022 ruotano attorno a quattro temi chiave che - ha spiegato Marcella Ercolini, direttrice di Turismo Irlandese in Italia - sono il cuore di tutte le nostre strategie. Parliamo di natura e sostenibilità, turismo attivo, esperienze esclusive e il nostro patrimonio culturale, che è il vero asset strategico dell'Irlanda".



Per quanto riguarda il filone green, Ercolini ha spiegato che il Paese "sta potenziando un'offerta legata alla sostenibilità, che va alla scoperta delle rotte meno battute e al contempo porta benefici nelle zone più remote". Tra le novità in questo campo, la passeggiata sulle cime degli alberi all'interno dell'Avondale House & Forest Park, che aprirà il prossimo 21 giugno, e il Dublin Coastal Trail, percorso di 44 km da percorrere in bici o in treno.



Sul fronte dell'accessibilità, Ercolini ha invece confermato che "tornano a pieno regime i collegamenti aerei per l'Irlanda da più di 15 città italiane, con la nuova rotta Genova-Dublino di Ryanair che verrà attivata per l'inverno".