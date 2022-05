Nyc & Company, Palacios alla guide del segmento Mice

Nuova nomina ai vertici di Nyc & Company, con Martha Palacios (nella foto) nominata senior director, international Mice, Canada, Latam & Europe di Nyc & Company.

Da novembre, Martha Palacios è entrata a far parte di Nyc & Company in qualità di senior director, international Mice, occupandosi del mercato canadese, latino-americano ed europeo.



Palacios è stata leader delle vendite del settore alberghiero nell'area di New York City per oltre 20 anni e lavorerà con i buyer di questi mercati internazionali chiave al fine di portare un loro prossimo meeting o evento nei cinque distretti della città.